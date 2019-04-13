Genç kızlar, çeyizlerini Gülbahar bitkisi toplayarak hazırlıyor

Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen Gülbahar bitkisi havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesimlerde yetişmeye başlarken, bitkiyi toplayan genç kızlar ise buradan gelen gelirle çeyizlerini hazırlıyor.

Merkeze bağlı Yelalan köyünde, sabah erken saatlerde traktör ve eşek yardımıyla gittikleri kırsal bölgelere Gülbahar bitkisi toplayan vatandaşlar, topladıkları bitkiyi tüccarlara satarak kazanç sağlıyor. Bölgede havaların ısınmasıyla yetişmeye başlayan Gülbahar bitkisi, köylünün geçim kaynağı haline geldi. Köyde yaşayan vatandaşın yüzde 80'ninin ilkbaharda Gülbahar bitkisi satarak gelir elde ettiğini ifade eden Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlı, “Gülbahar bitkisi köyümüz için bu mevsimde iyi bir gelir kaynağıdır. Köyümüzde başta kadınlar olmak üzere çok sayıda vatandaş köyümüzden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlarda Gülbahar topluyor. Hem yemeklerde kullanılıyor hem de tüccarlara satarak para kazanıyoruz. Bu bitki köyümüze iyi bir gelir sağlıyor. Birçok genç kızımız Gülbahar satarak çeyizini hazırlıyor. Şu anda kilosunu 2 liradan satıyorlar. Tüccarlarda İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde piyasa sunuyor. Mevsimlikte olsa vatandaş için bir gelir kaynağı oluyor. Köyümüzde günde yaklaşık 20 ton Gülbahar satılıyor. Yaklaşık 1 ay bir sezonu var” dedi.

Vatandaşlardan Yakup Yaşlı da, eşeklerle günde üç sefer gidip dağda Gülbahar topladıklarını hatırlatarak, “Her sabah erken saatlerde başlayarak akşam saatlerine kadar Gülbahar bitkisini toplayarak köye getirip satıyoruz. Ben günde 300 kilo topladığım bitkinin kilosunu 2 liradan satıyorum. Bizim için iyi bir gelir. Satarak aile bütçemize de katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Gülbahar bitkisi tüccarı Asım Şancı ise, burada satın aldığı Gülbahar bitkisini İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Bursa gibi büyük şehirlere gönderdiğini söyledi.