Gençler "Zararlı alışkanlıklar" hakkında bilgilendirildi

Muş'ta Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Zafer Spor Kulübü tarafından zararlı alışkanlıklardan korunma projesi kapsamında gençlere yönelik seminer düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere; Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Muş Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, bazı kulüp başkanları ve sporcular katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Zararlı alışkanlıklar dediğimiz madde bağımlı, son zamanlarda gün yüzüne çıkmış ekran bağımlılığı, sosyal medya olur, internet olur, bunlarda zararlı alışkanlıklardır. Sadece alkol sigara bağımlılık yapan zararlı maddeler değildir. Bu zararlı alışkanlıkların içerisinde ekran bağımlılığı da var. Bugün Zafer Spor Kulübümüzün bakanlığımızla müşterek yürüttüğü bu proje, gençlik açısından çok önemli ve geleceğimiz açısından çok önemli. Çünkü sağlıklı beden sağlıklı zihinleri tetikler. Sağlıklı karar almak istiyorsanız sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var. Her alanda önemlidir. Eğer siz bedenen sağlıklı iseniz ruhen de sağlıklısınızdır. Bu vesile ile bu seminerin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız sağlıklı her bir birey bizim geleceğimizdir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Muş Savcılığında görev yapan Denetimli Serbestlik Uzmanı Ferhat Peker ise, proje kapsamında zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.