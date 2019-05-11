Genel Başkan Ayhan Çelik'in ‘Anneler Günü' kutlama mesajı

AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan'ı Ayhan Çelik 12 Mayıs ‘Anneler günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Çelik mesajında, “Annelerimiz; bizleri dünyaya getiren, en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan; sabrın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdır. Fedakârlık, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz; başımızın tacı ve en değerli varlıklarımızdır. Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer yoktur. Bu özel gün vesilesiyle bütün annelerin ‘Anneler Günü'nü kutluyorum. Aile hayatının birleştirici unsuru olan annelerimiz bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında; kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük paya sahiptir” dedi.

Genel Başkan Çelik mesajının devamında ise, “Biliyoruz ki; ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde, Türk aile ve toplum yapısının en müstesna mevkiinde bulunan, büyük bir fedakârlık ve sabırla evlatlarına yol gösteren annelerimizin yetiştirdiği nesiller katkıda bulunacaktır. Daha doğmadan çocuklarına besledikleri şefkatle hayattaki ilk dostumuz, ilk arkadaşımız, ilk öğretmenimiz olan annelerimizin yüreklerinde taşıdıkları sevgiyi tarif etmek ve verdikleri emeklerin hakkını ödemek mümkün değildir. Bu nedenle onlar için ne yapsak azdır. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi ve saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle benzersiz ve karşılıksız sevginin, sabrın, hoşgörünün en masum ve en temiz duygularla buluştuğu annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlâtlarını vatanımızın bekâsı için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize saygı ve şükrânlarımı sunuyorum” diye belirtti.