Genel Başkan Çelik'ten ‘Polis Haftası' mesajı

kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Genel Başkan Çelik, mesajında, ülke içinde güven ortamının oluşmasına yönelik olağanüstü gayretler sergileyen Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamakta olduklarını ifade etti. Emniyet teşkilatının, vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını hatırlatan Çelik, “Her türlü zorluğa göğüs gören emniyet teşkilatımız, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevlerini bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla en iyi şekilde devam ettirecektir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadırlar. Polis Teşkilatımızın 174. yılında ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki tüm amir ve memurlarımızı kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki çalışanlarına aileleri ile birlikte sağlık, başarı ve mutluluk diliyoruz” dedi.