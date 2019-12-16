Gönüllü rehberler ve çocuklar bir araya geldi

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Benim Rehberim" programı kapsamında, gönüllü rehberler ile çocuklar kahvaltıda bir araya geldi.

Kentteki bir kafeteryada "Benim Rehberim" programı kapsamında, gönüllü rehberler ile çocukların bir araya geldiği programa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Oğraş ve kurum çalışanları katıldı. Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, kuruluştan ayrılan ve benzer yaşam deneyimlerine sahip, alanında başarılı, rol model olabilecek gençler ile mentörlük ilişkisinin kurulması konusunda gönüllü rehberlerle kuruluşlarda kalan çocukların bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığını söyledi. Bu tür programların çocukların üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade eden Aksoy, “Sizlerle sürekli olarak bir araya gelmek hem bizleri hem de bu kuruluştan ayrılan büyüklerinizi son derece memnun etmektedir. Sıklıkla düzenlediğimiz programlara rolmodel olabilecek ve sizinle benzer yaşam deneyimleri olan, alanlarında başarılı olan abilerinizi sizlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Buluşmalarımızın hep böyle sıcak, samimi, aile ortamında geçmesini son derece önemsiyor ve sizlerle tecrübelerin paylaşılması noktasında gayret sarf ediyoruz” dedi.

Kuruluşlarda kalan çocuklar ise, kendileri gibi yurtlarda kalmış ve daha sonra iş hayatına atılarak aile kuran ve benzer duyguları taşıyan gençlerle bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu oldular.

Sıcak, samimi ve verimli geçen rehberler ve çocukların buluşması, rehberlerin yaşam ve iş deneyimlerini anlatması ve çocuklarla birebir sohbetinden sonra tekrar bir araya gelmek üzere sona erdi.