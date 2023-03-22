Gülbahar bitkisi tezgâhlarda yerini aldı

Muş'un Varto ilçesinde yemeklerde kullanılan ve baharın müjdecisi olarak da bilinen ‘gülbahar' bitkisi tezgâhlardaki yerini aldı.

Varto'da işsiz gençler, dağlardan topladıkları gülbahar bitkisini çarşı pazarda satarak ekmek paralarını çıkarıyor. Dağlardan topladığı gülbahar bitkisini satışa sunan Hakan Karakaş isimli vatandaş, bu bitkinin birçok yöresel yemekte kullanıldığını söyledi. Kilosunu 25 TL'ye sattığını ifade eden Karakaş, satışların iyi olduğunu söyledi.

Gülbahar bitkisini her yıl ilkbahar mevsiminde özlemle beklediklerini söyleyen Metin Çatak adlı vatandaş ise "Bu bitki yörede çok seviliyor. Bu bitkiyle yapılan yemekler çok lezzetli oluyor” ifadelerini kullandı.