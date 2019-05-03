Hacivat ve Karagöz gösterisine yoğun ilgi

Öğretim Üyesi Erdinç Öcal'ın sahnelediği Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Malazgirt Kültür Merkezindeki gösteriyi Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ile birlikte yüzlerce çocuk izledi. Miniklerin ve büyüklerin ilgiyle izlediği gösteride Karagöz ve Hacivat ikilisinin birbirine muzip şakaları, Hacivat'ın kıvrak zeka ürünü sorularına karşı Karagöz'ün verdiği esprili cevaplar çocuklara neşeli dakikalar yaşattı.

Kültürel değerlerimizden olan Hacivat ve Karagöz'e sahip çıkmak ve gelecek nesile aktarmak istediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal, tarihi Malazgirt ilçesinde oyunu sergilemekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Öcal, “Kültürel mirasımız olan Hacivat ve Karagöz'e sahip çıkmak ve bu iki değeri gelecek nesillere daha iyi anlatabilmek, daha iyi aktarabilmek ve yaşatabilmek adına Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın himayesinde üniversitemizde şu anda hiçbir üniversitede olmayan bir Kukla-Karagöz Yapım ve Oynatım Atölyesi açtık. Bu atölyede öğrencilerimiz kukla ve Karagöz-Hacivat çalışmalarını yürütebilecekler. Bu projemizin en büyük amacı, kaybolan kültürümüzü yeniden yaşatmaktır. Artık çocuklarımızın kahramanları Spiderman, Batman gibi karakterler oldu. Oysa bizim Nasreddin Hoca, Keloğlan, İbiş Amca, Karagöz ve Hacivat gibi kahramanlarımız var. Çocuklarımıza kendi değerlerimizi anlatmazsak, onlar da medyada gördükleri karakterleri kendilerine rol model alacaklardır. Muş Alparslan Üniversitesi olarak özümüzü koruma adına geleneksel Türk tiyatrosunun mihenk taşı Karagöz-Hacivat ile bir adım attık. Daha sonra kukla, meddah ve ortaoyunu çalışmalarımız da olacak. Bundan sonraki süreçte de üniversite olarak sanatımızı, özümüzü yaşatmaya devam edecek, gölgemizi sahipsiz bırakmayacağız” dedi.

Malazgirtli çocuklar ise, televizyonda izledikleri Hacivat ve Karagöz gölge oyununu çok beğendiklerini ifade ederek, bu etkinliğin Malazgirt ilçesinde sergilenmesine vesile olan Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.