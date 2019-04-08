Hasköy Belediye Başkanı Karayel Mazbatasını aldı

Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'nin Hasköy Belediye Başkan Adayı olan ve 2 bin 638 oy alan Hikmet Karayel, mazbatasını teslim aldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına kalabalık bir heyetle gelen Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını teslim aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Karayel, bugünden itibaren mazbatasını aldığını ve Hasköy Belediye Başkanı olarak göreve başladığını ifade etti.

Yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu ve tecrübesini Hasköy için harcayacağını anlatan Karayel, “Senelerdir Hasköy'de, Muş'ta siyasetin içerisindeydik, halkın içerisindeyiz. Daha güzel işler yapmak için belediye başkanlığına talip olduk. Bizim inancımızda halka hizmet hakka hizmet demektir. Bizim amacımız halkımıza hizmet etmektir, belediyenin gelirini güzel kullanmaktır. Biz, belediye gelirinin beytülmal olduğunu bilen fikre sahibiz. Bu konuda bütün halkımızın bilgisi var. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Bölgede partimizin güçlenmesi için gereken bütün çalışmalarımızı tekrar sürdüreceğiz. Güzel bir seçim oldu. Halkımız bizi bildiği için zorluk çekmeden güzel bir sonuç aldık. Bu vesileyle bütün Hasköy halkına şükranlarımı sunuyorum. Bu işin ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz bu işe acemi değiliz. Güzel şeyler olacak. Tecrübelerimizi kullanarak halkımız için çalışacağız. Bölgemizde huzurun, birliğin, beraberliğin devam için uğraş vereceğiz. Bu konuda birinci görevimiz budur. Bölgemizde bir huzur söz konusu. Bu konuda biz rahatız. İnşallah bundan sonra da ilimize, ilçemize güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Allah, bizi halkımıza karşı mahcup etmesin.” dedi.

“Birinci projemiz doğalgazdır”

Ankara'da temaslarda bulunarak ilçeye doğalgazı getirmek için uğraş vereceğini ifade eden Karayel, “Birinci projemiz doğalgazdır. Doğalgaz temizliktir. Ankara'ya ilk gideceğimiz zaman doğalgaz başvurusunda bulunacağız. Hasköy diğer ilçelere göre Muş'a daha yakın olduğu için bu sene doğalgazı getirmeye çalışacağız. İkinci projemiz ise günde 2-3 saat akan sularımız olacak. Alparslan 2 Barajının arındırılmış su projesi var. Bunun içerisinde Muş merkez, Hasköy, Korkut ve Kırköyümüz var. Bunu da Vekilimizle, hükümetimizle görüşerek hızlandırmaya çalışacağız ki 24 saat sularımız aksın. Diğer projelerimiz arasında yer alan altyapı, su, kanalizasyon işlerini de tamamlamaya çalışacağız. Belediyemiz fakir, fukaranın belediyesi olacak. Belediye demek halka hizmet götürmek demektir, belediye demek fakire, fukaraya hizmet demektir. Kapımız 24 saat açık ve hiç kapalı kalmayacak. Bütün vatandaş ve hemşerilerimize kapımız açık elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Gençler için istihdam girişimlerimiz olacak”

İşadamlarını ilçeye getirerek çeşitli sektörler üzerinde çalışma yaparak gençlere iş imkanı sağlayacaklarını kaydeden Karayel, “İşsizlik sorunuyla ilgili işadamlarımızla görüşeceğiz. İlçemize işadamlarımızı getirerek konfeksiyon üzerinde, ayakkabıcılık üzerinde atölyelerin açılması için uğraş vereceğiz. Bu konuda da hükümetimiz destek veriyor. Onun için en önemli sorunlarımızdan olan gençleri iş sahibi etmektir” ifadelerini kullandı.