Hasköy Kaymakamı Güneş, okul inşaatında incelemelerde bulundu

Muş'un Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel ile birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen 24 derslikli Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını inceleyen Kaymakam Güneş, çalışmalar ile ilgili Milli Eğitim Müdüründen bilgi aldı.