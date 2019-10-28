Hasköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri

Muş'un Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Yarkaya köyünü ziyaret etti.

Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, beraberindekiler ile birlikte çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Yarkaya köyünü ziyaret etti. İlçe Özel İdare Müdürü eşliğinde yapılan ziyarette yakın zamanda Yarkaya köyü yolu üzerinde oluşan toprak kayması dolayısıyla yapılan çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Güneş, daha sonra Yarkaya İlkokulunu ziyaret etti. Bir süre okul idaresi ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Güneş, köyden ayrıldı.