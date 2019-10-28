İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri

Muş’un Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Yarkaya köyünü ziyaret etti.

Muş'un Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Yarkaya köyünü ziyaret etti.


Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, beraberindekiler ile birlikte çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Yarkaya köyünü ziyaret etti. İlçe Özel İdare Müdürü eşliğinde yapılan ziyarette yakın zamanda Yarkaya köyü yolu üzerinde oluşan toprak kayması dolayısıyla yapılan çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Güneş, daha sonra Yarkaya İlkokulunu ziyaret etti. Bir süre okul idaresi ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Güneş, köyden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.