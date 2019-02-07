Hasköylü kadınlardan ADEM kursuna ilgi

Muş'un Hasköy ilçesindeki aile destek merkezinde (ADEM) açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hasköy ADEM Kurs Hocası Kader Ferhatoğlu, bugüne kadar 12 branşta kurs açtıklarını ve bu kurslara çok sayıda kadının katıldığını söyledi. Açılan kurslara aktif olarak ev kadınların ilgi gösterdiğini belirten Ferhatoğlu, “Kadınlar evde oturmak yerine buraya gelip hem meslek öğreniyorlar hem de kendilerine kazanç sağlıyorlar. Bu kurslar sayesinde kadınlar bir yandan da sosyalleşiyorlar. Kendi aralarında arkadaşlık ediniyorlar” dedi

Kursa katılan lise mezunu Gülsüm Yumlu da, en büyük amacının kursta elde ettiği meslekle kendi iş yerini açarak iş sahibi olmak istediğini ifade etti. Kursta yaptıkları ürünleri sevdikleri kişilere hediye etme imkanı bulduklarını ifade eden Yumlu, “Kursta meslek elde etmenin yanı sıra yaptığımız ürünleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Sevgi Kürem de, ADEM'in bir eğitim merkezi olduğunu ve burada kendisini geliştirdiğini dile getirerek, "Katıldığım kurs sayesinde hem meslek öğreniyorum hem de aileme ve çocukların okul masraflarına katkı sağlıyorum. Buraya geldim güzel şeyler öğrendim. Kesim ve dikim yapıyorum. Bilgime bilgi, eğitimime eğitim kattım. Ayrıca burada hem kendimize hem de ADEM'e üretim sağlıyoruz. Bu desteği sağladıkları için devletimize çok teşekkür ediyoruz. Malzemelerimiz de tamamen devlet tarafından temin ediliyor" şeklinde konuştu.