Hatice Tekin, 'yılın ebesi' seçildi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her yıl seçilen yılın ebesi ödülüne 15 yıldır Malazgirt'te görev yapan Hatice Tekin layık görüldü.

15 yıldır Malazgirt ilçesinde ebe olarak çalışan Hatice Tekin, hastalara gösterdiği güler yüzlü hizmetiyle ve gayretli çalışmasıyla Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yılın ebesi seçildi. Malazgirt Devlet Hastanesi yönetimi, çalışma azmi ve güler yüzüyle hastaların ve çalışma arkadaşlarının sevgisini kazanan ebe Hatice Tekin'i çalıştığı serviste ziyaret ederek tebrik edip başarılarının devamını dilediler. Hastanelerinde büyük bir başarı göstererek yılın ebesi olan Hatice Tekin'le gurur duyduğu dile getiren Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannarici, “Hastane personeli ebemizin göstermiş olduğu başarıyla ne kadar övünsek azdır. 15 yıldır hastanemizde gayretli çalışmalarıyla adından söz ettiren Hatice Tekin ebemiz, ilimizi temsilen seçilmesinde ve özellikle doğu bölgesinde görev yapmanız şüphesiz ki sağlık hizmetlerimizin sunumunda, hakkaniyetle, hoşgörü ve insan sevgisiyle göstermiş olduğunuz gayret etkin olmuştur. Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır. Zaten ebelik mecburen değil, ancak sevilerek yapılabilecek bir meslektir. Bu yüzden; bilginiz, tecrübeniz, iyi niyetiniz ve samimiyetinizle sunduğunuz hizmetlerin hasta ve yakınları tarafından algısı da yine müspet olacaktır. Bu vesile ile şahsınızda sizi ve doğum servisinde çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları ise, Hatice Tekin'i göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı tebrik ederek, “Hatice ebemiz hastanemizde yıllardır özveriyle çalışmaktadır. Hastalarımıza gösterdiği yakın ilgi güler yüz, ebemize bu büyük başarıyı getirmiştir. Bizler Malazgirt Devlet Hastanesi yönetimi olarak tüm personelimize hep bunu söylemişizdir; tüm hastalarımıza hoşgörü, şefkat ve merhametle yaklaşın. Çok şükür tüm personelimiz hastalarımıza güler yüzlü hizmet sunmak için büyük çaba gösteriyorlar. Hatice ebemize çok teşekkür ediyorum. Bizleri Muş ilinde başarı ile temsil etti ve bizlere bu onuru ve gururu yaşattı” diye konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Leyla Teker de, Hatice Tekin'e başarılarının devamını diledi.