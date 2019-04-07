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Haydi Muş Spora Olimpiyatları ertelendi

Muş’un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Haydi Muş Spora Olimpiyatları’, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Haydi Muş Spora Olimpiyatları', hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Haydi Muş Spora Olimpiyatları' hava muhalefeti nedeniyle 21-25 Nisan tarihlerine ertelendi” denildi.


Açıklamada, vatandaşların davet edildiği etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerektiği bildirildi.

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