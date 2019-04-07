Haydi Muş Spora Olimpiyatları ertelendi

Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Haydi Muş Spora Olimpiyatları', hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sporun tabana yayılması, spor alt yapısının güçlendirilmesi ve Muş'un spor kenti olması adına 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Haydi Muş Spora Olimpiyatları' hava muhalefeti nedeniyle 21-25 Nisan tarihlerine ertelendi” denildi.

Açıklamada, vatandaşların davet edildiği etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve başvuru için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerektiği bildirildi.