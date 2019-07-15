Hayırsever iş adamından anlamlı yardım

Aslen Muş'un Malazgirtli ilçesi doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamı Metin Haymana, ihtiyaç sahibi hemşehrilerini ziyaret ederek birtakım yardımlarda bulundu.

İstanbul Muşlu Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Kurucu Genel Başkanı (İMSİYAD) Metin Haymana, Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere birtakım yardımlarda bulundu. Hayırsever iş adamı Metin Haymana, her yıl İstanbul'da yaptığı ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyasını bu yıl kendi memleketi Malazgirt ilçesinde yaptı. İş adamı Haymana, "İMSİYAD olarak İstanbul'da her yıl çeşitli hayır etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yıl da memleketimdeki ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek istedik. Allah kimseyi darda bırakmasın. Az çok demeden insanların bir birlerine yardımcı olması lazım. Hep devletten yardım beklemek olmaz. Biz iş adamları olarak böyle yardım etkinlikleri yaparsak inan ki yardıma muhtaç aile kalmaz. Yardıma muhtaç ailelere yaptığınız yardımlardan dolayı alacağınız hayır duası inan ki dünyada tüm güzelliklerden daha güzeldir" dedi.