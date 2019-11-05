Hayırsever kardeşlerden öğrencilere 25 bin kitap

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever iş adamları, öğrencilere 25 bin adet kitap yardımında bulundu.

Bursa'da ikamet eden ve bir dershanenin sahibi olan Gıyasettin ve Kutbettin Bingöl adlı iş adamları, Varto Kaymakamlığı aracılığıyla öğrencilere 25 bin civarında okuma kitabı gönderdi. Bursa'dan tırla Varto ilçesine getirilen kitapları inceleyen Kaymakam Ertuğrul Avcı, hayırsever iş insanlarının gönderdiği kitapların çeşitli okullarda okuyan öğrencilere dağıtılması konusunda talimat vererek, hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda okuyan öğrencilere kitap dağıtan Kaymakam Avcı, "Bugün çok mutluyuz. Öğrencilerimizin hepsini kitaplarla buluşturduk. Eğitim seviyesinin yüksek olduğu ilçemize Bursa'dan Gıyasettin ve Kutbettin Bingöl kardeşler 25 bin adet kitap gönderdiler. Kardeşler buralıdır. İlçemize büyük bir desteği vardır. Okullarımıza büyük derecede kitap yardımında bulunmuştur. İlçemize daha önce yaklaşık on bin kitap bağışladı. Şimdide 25 bin adet okuma kitabı göndermişler. Kaymakam olarak hayırsever iş adamlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaş ve devlet işbirliği içerisinde bu tür yardımları destekliyoruz. Bağışta bulunan bu hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Varto'da eğitime yapmış oldukları katkılarından dolayı kendilerine minnettarız. Bölgemizin de biraz farklı durumunun olmasından dolayı inşallah hepsi güzel okuyacaklar; öğretmen olacaklar, doktor olacaklar. Hepsinden beklentimiz çok” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, daha önce yaklaşık on bin kitap gönderildiğini hatırlatarak, “Bugün de 25 bin adet kitap geldi. Kutbettin ile kardeşi Gıyasettin Bingöl tarafından bu kitaplar gönderildi. Bu kitapları tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Kurumum adına Gıyasettin ve Kutbettin Beye saygılarımı sunarım. Ayrıca yanımızda bulunan ağabeyleri Hüsamettin Beye de teşekkür ederim” diye konuştu.