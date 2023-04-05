HDP evlat nöbetindeki ailelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler evlatları için eylem yaparken ailelerin sesini bastırmak için parti binasından müzik açıldı.

Açılan müziğe tepki gösteren aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam ederek evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Anne Ayten Koçhan, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, “Ersin oğlum sana sesleniyorum, gel teslim ol. Korkma 2 kişi geldi teslim oldu. Beni görüyorsan duyuyorsan gel teslim ol. HDP'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Allah sana fırsat vermesin. İnşallah sen amacına kavuşamazsın. Bak şimdiden bize teypten müzik açmışlar. Evlatlarımızı bize teslim et. Bir kişi dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Korkmayın, biz hep buradayız. Ciğerlerimiz yandı. Çocuğumu HDP ve PKK götürdü. Yılanın başı HDP'dir. Getirsinler evlatlarımızı teslim etsinler. Yeter annelerinin babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz" dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise “HDP gelip bizim derdimizi niye sormuyor. 2 yıldır buradayız, evladımız teslim olmayana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Buradayız, bir kere gelip derdimizi sormuyorlar. HDP biliyor çocuklar nerede, gidip getirsinler. Çocuğum gelmeyene kadar burada eylemime devam edeceğim. Bir çocuk dağda kalana kadar da yine buradayım. Kürt davası diyorlar, o zaman benim çocuğum nerede. Çocuğumu bir gün bizimle görüştür. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bir sıkıntı yok. Sizi kandırıp götürdüler. Bize bu acıyı gösteriyorlar, bizde yazık değil miyiz? Onların bir saat çocukları eve geç geldiğinde ne yapıyorlar" şeklinde konuştu.