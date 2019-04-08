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HDP'li Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan göreve başladı

31 Mart seçimlerinde Varto Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Ülkü Karaaslan, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart seçimlerinde Varto Belediye Başkanlığını kazanan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Ülkü Karaaslan, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.


Yapılan mahalli idareler seçiminde Varto Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Ülkü Karaaslan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emel Dulkadir Çelebi'den mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Karaaslan, Eş Başkan Mahmut Yalçın ve partililerle birlikte Varto Belediyesine giderek göreve başladı. Karaaslan tebrikleri kabul etmeye başladı.

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