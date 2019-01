Her şey çocuklarının okuması için

Muş (İHA) – Muş'ta taşımalı ve taşımasız eğitim gören çocukları için her gün 6 kilometre yol yürüyen fedakar baba Yakup Engin, onları kar, tipi ve soğuktan korumak için çadırdan kulübe yaparken, tenekede ateş yakarak ısınmalarını sağlıyor.

Muş'un Mercimekkale köyüne yaklaşık 3 kilometre mesafede ikamet eden Engin ailesi, çocuklarının eğitimlerini tamamlaması için büyük fedakarlık gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde Muş-Varto karayoluna ulaşabilmek için belli bir mesafe karda yürüyen Yakup Engin ve çocukları, burada taşımalı eğitim servisini bekliyor. Çocuklarını soğuk havadan korumak için yol kenarına çadırdan kulübe yapan baba Yakup Engin, üşümemeleri için de tenekede ateş yakarak ısınmalarını sağlıyor.

Yakup Engin'in taşımalı eğitimden faydalanan oğlu 5. sınıf öğrencisi Ömer Engin, babasının her sabah kendileri için ateş yaktığını belirterek, “5. sınıfa gidiyorum. Muş merkez Yeşilova İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum. Babam her gün bizi buraya getiriyor ve ateş yakıyor. Kendisi bize büyük fedakarlık gösteriyor. Babamız, üşümememiz için kulübe yaptı. Burada her gün servisi bekliyoruz” dedi.

“Kulübeyi çocuklar için yaptım”

Çocuklarını soğuk havadan korumak için çadırdan kulübe yaptığını kaydeden Yakup Engin, “Mercimekkale köyünün mezrasında kalıyoruz. Bu kulübeyi 2 çocuk için yaptım. Tipi ve soğuk var. Çocuklar küçük olduğu için dayanamıyorlar. Çocukları servise bindirdikten sonra diğer 3 çocuğu da alıp Mercimekkale köyüne götürüyorum. İlkokul okuyorlar orada. Milli Eğitim Bakanlığından bir servis talebinde bulunuyorum. Her sabah çocukları köye götürüyorum. 5-6 yıldır sürekli bu çileyi çekiyoruz. Bu noktada bir yardım bekliyoruz” dedi.

“Çocukları okutmasak bu kadar çileye katlanmazdık”

Çocuklarını okutabilmek için bu kadar çileye katlandığını ifade eden Yakup Engin, “Çocukları okutmasaydık bu kadar çileye katlanmazdık. 5-6 yıldır biz çocukları Mercimekkale köyüne götürüyoruz. Zaten öğretmenler, köylüler hepsi durumu biliyor. Çocuklarım için her şeye katlanırım. Mecburuz. Her sabah çocukları köye götürünce ağlıyorlar. Soğuğa dayanamıyorlar. Tipi oluyor, yağmur oluyor, kar oluyor, soğuk olduğu için çocuklar dayanamıyor. Kulübe küçük ama çocukların hepsini sığdırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Köy 3 kilometre uzakta”

Çocukları 3 kilometre uzaklıktaki köye götürdüğünü belirten Engin, “Buradan çocukları köye götürmemiz 3 kilometre sürüyor. 3 kilometre gidiş, 3 kilometre dönüş. Yaya olarak gidiyoruz. Sürekli götür getir yapıyoruz. Çocuklar 1. sınıfa başladığından beri götürüyoruz. Şu anda çocuklar ortaokula gidiyorlar” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde ise öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminde aranan şartlar şu şekilde:

“Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz.”