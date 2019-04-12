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Heyelan 1 köy ve 2 mahalleyi susuz bıraktı

Muş’un Konukbekler beldesi ve civarında meydana gelen heyelan nedeniyle 1 köy ve 2 mahalle susuz kaldı.

Muş'un Konukbekler beldesi ve civarında meydana gelen heyelan nedeniyle 1 köy ve 2 mahalle susuz kaldı.


Muş'ta çetin geçen kışın ardından merkeze bağlı Konukbekler beldesi ile çevresinde, kar erimesi sonucu 2 haftadan bu yana heyelan meydana geliyor. İçme suyu borularının heyelan altında kalmasıyla 2 mahalle ve Savaşçılar köyü sakinleri susuz kaldı.


Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Atik, heyelan nedeniyle içme suyu borularının zarar gördüğünü belirterek, “Belde ve mahallelerde su ihtiyacı sondaj kuyusundan sağlanıyor. Su sıkıntısını çözmek için çalışma başlatıldı” dedi.


Savaşçılar Köyü Muhtarı Abdurrahman Bilici de heyelan nedeniyle bir evde çatlaklar oluştuğunu belirtti.


Evinin duvarları çatlayan Seher Dönmez ise korktukları için içeride duramadıklarını ve komşulara gittiğini söyledi.

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