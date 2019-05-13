HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam: "Etrafımızdaki ateşin bize sıçratılması için özel gayret gösteriliyor"

Bu ateşin bize sıçratılması için özel gayretler ve mücadeleler veriliyor” dedi.

Partisinin Muş'taki bir restoranda düzenlediği iftar programında konuşan Sağlam, Türkiye ve dünyada yaşanan sorunlar ile aile kurumu ve gençliğin gidişatına dair açıklamalarda bulundu. Bölgenin bir ateş çemberi içerisinde bulunduğunu ifade eden Sağlam, “Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kendi dergâhında kabul buyursun ve bize ahiret hayatı için bir erzak olarak kabul etsin. Hepimizin şahit olduğu gibi bölgemiz bir ateş çemberinin içinde bulunuyor. Etrafımızda büyük bir yangın var ve bu bize sıçramak üzeredir. Bu ateşin bize sıçratılması için özel gayretler ve mücadeleler veriliyor. Bundan bir şekilde kurtulmamız gerekir. Çevremizdeki ateşin nasıl oluştuğunu, ne şekilde meydana geldiğini görüp bundan ders alarak çareler aramamız gerekir. Bizi hem içeriden hem dışarıdan bölmek isteyen, düzenimizi bozmak isteyen ve bizi bu ateşin içerisine atmak isteyen çok değişik unsurlar var. Bunlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. Belki şu anda sıcak bir çatışma yaşanmıyor ama ileriye yönelik huzurumuzu bozacak, genlerimizle oynayıp bizi biz yapan değerlerden uzaklaştıracak birçok oyun ile karşı karşıyayız” dedi.

Dünyada, Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan birçok unsurun olduğuna dikkat çeken Sağlam, “Dünyada huzurumuzu bozmak isteyen, bizi bizden koparmak isteyen bir sürü unsur var. Bunlara karşı mücadele etmemiz gerekir. Bizi biz yapan değerler nelerdir? Bunu tefekkür ederek şöyle bir düşünelim. Uzun yıllardan beridir aile yapımızı bozmak istiyorlar, gençlerimizin yapısını bozmak istiyorlar. Gençlerimizi olması gereken durumdan koparmak istiyorlar. İslam ahlakı dediğimiz, toplumda yerleşmiş adetlerimizle oynamak istiyorlar. Bunlarla oynayarak bizi öz değerlerimizden, kendi benliğimizden uzaklaştırıp daha önce böl, parçala ve yut projesi ile birliğimizi, dirliğimizi bozarak bize sahip olmak istiyorlar. Bunlarla mücadele etmemiz gerekir. Bunlara karşı ailemizi ve gençlerimizi korumak gerekiyor. ‘Bana dokunmayan bin yaşasın' ilkesini aramıza yerleştirmek istiyorlar ve maalesef bugün görüyoruz ki, her geçen günümüz bir önceki günden daha kötü durumdadır. İletişim çağında değişik araçlarla gençlerimizi ve ailelerimizi olması gereken adetlerinden uzaklaştırıp bize düşman hale getiriyorlar. Bunlara karşı uyanık olunması gerekir. Bu Ramazan ayında belki biraz tefekkür ederek çocukluğumuzda nasıl Ramazanlar yaşadık diye düşünmeliyiz. Çocukluğumuzda da gençliğimizde de ailelerimiz daha diriydi. Belki teknolojik olarak biz tek başımıza mücadele edemeyiz ama bir kötülüğü gördüğümüz zaman onu elimizle değiştirebilecek imkâna sahibiz. Gücümüz yetmezse bunu dilimizle değiştirme imkânına sahibiz. Dinleyecek kimse de yoksa en azından kalbimizle buğz ederek buna karşı tepkimizi dile getirmeli ve duyarsız kalmamalıyız. Olumsuzluklara karşı duyarsız kalmamalıyız ki, toplumumuza yerleştirmeye çalıştıkları olumsuz durumları kanıksamayalım. Zaten ilk başta bize yaptıkları şey budur. Kötülüğü ortaya atıp buna karşı duyarsız kalmamızı bekliyorlar. Bunlara karşı son derece duyarlı olmamız gerekir. Kendimizi ve ailemizi bu ateş çemberinden mutlaka kurtarmamız gerekir” diye konuştu.

Düzenlenen programa; HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Turgut, Genel İdare Kurulu Üyeleri Şeyhmus Tanrıkulu, Cesim Yılmaz, Genel İstişare Kurulu Üyesi İnan Sur, Muş İl Başkanı M. Şirin Çağlayan, kanaat önderleri, STK başkanları, gazeteciler ve partililer katıldı.