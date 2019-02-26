Husumetli aileler barıştırıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan'ın girişimleri sonucu Yoncalı beldesinde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan Akgöl ile Balıkçı aileleri barıştırıldı.

Yoncalı Belde Camisinde düzenlenen barış töreninde; Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, taraflar da birbirine sarılarak barıştı. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, bu hayırlı işin bir parçası oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Değerli kardeşlerim, bugün burada hayırlı bir işe şahitlik etmek için toplandık. Uzun zamandır aralarında bir takım sorunlar yaşayan iki ailemiz arasında gerçekleştirdiğimiz barış, inşallah sizlerden sonra gençlerimiz için de hayırlı olur. İnşallah bu sulh daim olur. Bir yerde küslük, dargınlık varsa aslında orada bulunan herkesin sorumluluğu var demektir. İnşallah bugün hepimiz bu yükü hep beraber sırtımızdan atacağız. Bundan sonra hep güzel günlerde birlikte oluruz. Siyasi parti temsilcilerimiz ile beraber emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim” dedi.

Barışın sağlanmasının ardından verilen yemekle tören son buldu.