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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Hasköy ve Korkut ilçesine ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Muş’un Hasköy ve Korkut Kaymakamlıklarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Muş'un Hasköy ve Korkut Kaymakamlıklarını ziyaret etti.


İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Yardımcısı Erdil, ilk olarak Hasköy Kaymakamlığını ziyaret etti. Erdil, İlçe Kaymakamı Ahmet Güneri'den ilçe hakkında bilgi aldı.


Daha sonra Korkut Kaymakamlığına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Korkut Kaymakamı Eligül'den ilçe hakkında bilgi aldı.

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