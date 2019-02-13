İhalesi yapılan katı atık tesisinin sözleşmesi imzalandı

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisinin kurulması için ilk adım atıldı.

Korkut'un Kümbet köyünde yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapımı için sözleşme imzalandı. Sözleşme Muş Belediye Başkanı ve Katı Atık Belediyeler Birliği Başkanı Feyat Asya ile ihaleyi alan İngiliz-Türk ortaklı Enviro Yeşil Enerji Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi arasında imzalandı. Şirket yetkililerini makamında ağırlayan Başkan Asya, tesisin kurulumu ve işleyişi hakkında bilgiler aldı. Kış mevsiminin ardından yapımına başlanacak tesisinin 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Yap-işlet-devret modeli ile kurulacak tesis sayesinde Muş merkez, 3 ilçe ve 10 beldedeki vahşi depolama sistemine son verilecek. Ayrıca atıkların enerjiye dönüştürülmesi ile önemli bir çalışma yapılmış olacak.

Yapılan sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “İlimiz için hayati önem arz eden bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisi kurulması ve işletilmesi için geçtiğimiz günlerde ihale yapmıştık. Bugün ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşme imzaladık. Hava koşullarının elverişli olması ile yapımına başlanacak tesisimiz sayesinde Muş merkez, Varto, Hasköy, Korkut ilçeleri ile Altınova, Düzkışla, Karaağaçlı, Kırköy, Serinova, Yeşilova, Kızılağaç, Sungu, Konukbekler ve Yaygın beldelerimizde vahşi depolama sistemi son bulacak. Allah'ın izniyle kış mevsiminin ardından tesisin kurulumuna başlanacak. Proje kapsamında ilk olarak düzenli depolama tesisi kurulacak. Günlük olarak gelecek olan atıklar depolanacak. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi kurulacak. Ambalaj atıklarının ayrıştırma ve toplama tesisi kurulacak. Ön ayrıştırma tesisi kurulacak. En nihayetinde etap etap faaliyete geçecek tesisin kurulumu 2 yıla kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah bu projemizle önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. Mevcut atık yapılan alanları ıslah ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Meskenlerden, iş yerlerinden ve kamu kurumlardan toplanacak atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle tekrar kazandırılacak. Bu sayede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Projesini amacına uygun bir şekilde ilimizde uygulayacağız. Bu vesile ile katı atıkların düzenli depolanması ve geri dönüşümle tekrar kazandırılmasına yönelik attığımız ilk adımın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.