İki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından iki aile arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Bulanık ilçesindeki kanaat önderi Enver Ergin öncülüğündeki ileri gelenler, olayın büyümemesi için Doğru ve Sarp ailesi fertleriyle görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından Bulanık İmamı Şafii Camisinde barış töreni düzenlendi. İki aile fertleri camide Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

İlçe Müftü Vekili Servet Güler, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Güler, “Müminler kardeştir. Kan davası, küskünlük ve kırgınlık olmaması gerekir. İman gereği müminler birbirine karşı kardeş gibi davranmaları gerekir. Kardeşin kardeşe düşmanlık yapmaması gerekir. Madem ki biz Müslüman'ız, mübarek mekanda, cemaatin huzurunda kutsal kitabımızın altında söz verip barıştığımız takdirde artık hiçbir kini kalbimizde tutmamamız gerekir. Aksi takdirde münafıklık yapılmış olur” dedi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ise “Barış ve huzur içinde yaşamamız gerekir. Bizim görevimiz size hizmet için vardır. Size hizmet etmem için buradaki barışı sağlamamız gerekir. Allah her iki taraftan razı olsun, bu barışı sağladık. Özellikle bu barışta büyük emek harcayan kanaat önderi Ergin ailesi ve din görevlilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.