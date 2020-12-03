İkna edilen örgüt mensubu ailesiyle buluştu

Örgüt tarafından kandırılarak önce HDP İstanbul İl Başkanlığı binasına götürüldüğünü ve oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden PKK/KCK terör örgütüne katıldığını ifade eden örgüt mensubu, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katılım yapan ve Suriye ile Irak'ta silahlı faaliyet yürüten örgüt mensubu, TEM ekiplerinin aylar süren çalışmaları neticesinde ikna edilerek bölücü örgütün elinden kurtarıldı.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olan ve 5 yıldır PKK'nın Gara ve Aavaşin kamplarında zor günler geçirdiğini ifade eden örgüt mensubu, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile polis ekiplerince Şırnak'tan Muş'a getirildi. Adli işlemlerinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğüne çocuklarını görmeye gelen acılı anne ve baba, 5 yıllık hasretin ardından oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne ve baba gözyaşına hâkim olamadı.

Devletin şefkatli ellerine sığındığını ifade eden örgüt mensubu, “Devletimiz, polisimiz bana çok iyi davrandı, ben örgüt içerisinde bulunduğum süre zarfında çok büyük sıkıntılar çektim ve anladım ki orada bulunanların tamamı kandırılarak dağa götürülüyor, onlar da bize böyle iyi davranıldığını bilseler ve sizleri tanısalar bir yolunu bulup örgütün elinden kaçacaklar. Bize orada polisin işkence yaptığı, kötü davrandığı şeklinde propaganda yaptılar. Ben burada gördüm ki polis bize çok iyi davrandı ve bana yardımcı oldular” dedi.

Baba ise “Allah tüm çocukları anne babasına sağ salim kavuştursun. Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun. Yeter artık, ben çocuğumu bunlar dağa kaçırsın diye mi büyüttüm, oğlum çalışkandı, çalışarak ailesine bakıyordu. 5 yıldır çok dert çektik. Çok şükür Allah'a oğlumuz terör örgütünün elinden kurtularak devletimize sığındı” şeklinde konuştu.

Terörle mücadele kapsamında Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatları ile Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna çalışmalarına kesintisiz devam edileceği öğrenildi.