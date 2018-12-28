İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Başkan Asya'ya veda ziyareti

Adana'ya tayini çıkan Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ağırladı. İki yılı aşkın bir süredir Muş'ta görev yapan Aktaş, Cumhurbaşkanlığının son kararnamesi ile Adana'ya atandı. Aktaş, tayini dolayısıyla Başkan Asya'ya veda etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, "Müdürümüz ile birlikte çalıştığımız süre içinde meslek ahlakı ve iyi niyet ilişkileri içinde çalışmalarımız oldu. Bizler, Muş'ta görev yapan tüm kamu görevlilerine, Muş'u ve Muşluyu unutmamalarını diliyoruz. Müdürümüze yeni görev yerinde başarılar diler, ailesi ile birlikte huzurlu bir hayat geçirmesini diliyoruz. İki yılı aşkın bir süredir ilimizin ve halkımızın güvenliği için fedakarca hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin" dedi.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Başkan Asya, Emniyet Müdürü Aktaş'ı uğurladı.