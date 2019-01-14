İlçenin tek Türk hamamı ve saunası hizmete açıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk mamamı ve saunası hizmete açıldı.

İlçede hamam ve sauna eksikliğini fark eden yılların hamam ustası Vanlı Beşir Eren, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Oteli altında bulunan eski hamamı tadilattan geçirilerek donanımlı ve şık görünüşe sahip olan Türk hamamı ve sauna haline getirdi. Yılların hamam ustası Beşir Eren, “Ben yıllardır Van'da bu işi yapıyordum. Bizim Van'da da hamamlarımız var. Bir arkadaşın tavsiyesi ile geldim. Tarihi Malazgirt ilçesinde hamam ve sauna olmadığını söylediler. Bende bu şirin ve tarihi ilçeye yakışır bir hamam açmak için çok uğraştım. Çok şükür Malazgirt Oteli altında bulunan eski hamamı tadilattan geçirerek donanımlı ve şık görünüşe sahip Türk hamamı ve saunası haline getirdim. Bundan böyle ilçe halkımız modern hamam ve saunadan faydalanabilecekler. Açtığımız hamamın halkımıza uzun yıllar hizmet vereceğini umuyoruz. Çünkü Malazgirt halkı her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Hamam ve saunanın özellikle kış mevsiminde sağlık açısından önemli olduğunu unutmayalım. Açtığımız hamamımızda ilçemizdeki kadınları unutmadık. Hamamımız her çarşamba günü ilçemizde kadınlara hizmet verecektir. Hamam ücretlerimiz de çok uygundur. Hamam ücreti 20 TL'dir, kese 10 TL, masaj ise 15 TL'dir. İlçede kış ayları çok soğuk geçiyor, gelin Türk hamamı ve saunamızda sıcak bir kış geçirin. Açtığımız bu Türk hamamı ve sauna, ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.