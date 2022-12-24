İnegöl'den gelip okulu onarıp öğrencilere kırtasiye ve giyim desteği verdiler

MUŞ (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Elit Grup Okulları, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Muş'un Bulanık ilçesindeki Üçtepe İlkokulunu iç ve dış boyasını yaparak, öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde İnegöl Elit Grup Okullarından 4 öğretmen ve 9 öğrenci, Bulanık Üçtepe İlkokulunu ziyaret etti. Üçtepe Köyü İlkokulunda özel bir kampanya imza atan ekip, okulun iç ve dış cephe boyasını yaparak, öğrencilere kışlık kıyafet, bot ve kırtasiye yardımında bulundu.

İnegöl Elit Grup Okulları Fizik Öğretmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bostancı, gelen talep üzerine Üçtepe İlkokulunu tercih ettiklerini söyledi. Veli ve öğrencilerin kampanyaya büyük destek verdiğini belirten Bostancı, “Her yıl düzenli olarak düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bu projelerimizde genellikle kırsal kesimdeki ihtiyacı olan okulları tercih ediyoruz. Tabi ki okul seçerken bize talepler geliyor. Bu talepler doğrultusunda bizlerde hareket ediyoruz. Gelen bir talep üzerine bugün bizler buradayız. Gelen talep üzerine düzenlediğimiz kampanya ile burada okuyan tüm öğrencilere kışlık kıyafetler hazırladık. Okula yeni sıralar getirdik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ciddi anlamda bu kampanyaya destek verdiler. Bismillah dedik ve başladık. Üçtepe İlkokulu için getirdiğimiz sıraların kurulumunu öğrencilerimizle birlikte yaptık, okulun dökülen, kırılan duvarlarının sıvasını ve alçısını yaparak dış ve iç cephe boyasını yaptık. Öğrencilerimize kışlık kıyafetlerini, botlarını ve kırtasiye malzemelerini dağıttık” dedi.

Bulanık'a ve bölgeye öğrencilerinin ilk defa geldiğini belirten Bostancı, “Buraya gelen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ilk defa bu bölgeye geliyorlar ve hepsi de gönüllü olarak bu kampanyaya dâhil olup kendi istekleriyle buraya geldiler. Öğrencilerimiz ellerine fırçalarını, matkaplarını aldılar okulda tadilata girdiler. Öğrenci merkezli bir proje oldu bu. Her öğrencimiz, her öğretmen arkadaşımız bu projenin içinde olmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir haz aldı. Öğrencilerimiz de buradaki ortamı görmüş oldular. Buradaki insanları, onların misafirperverliğini, sıcaklığını görmüş oldular, burayla bir kardeşlik bağı kurmuş oldular. Kampanyamıza verdiği destekten dolayı İnegöl Belediyesine ve bizi burada çok güzel bir şekilde ağırlayan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bulanık halkına teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ercan ise yardımlarından dolayı İnegöl Elit Grup Okulları öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek, “Sosyal sorumluluk projeleri neticesinde bizi seçerek onurlandırıp gururlandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.