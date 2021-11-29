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İntihara kalkışan genci emniyet müdürü kurtardı

Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, bir binanın 5.

Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, bir binanın 5. katına çıkarak intihara kalkışan genci ikna ederek intihardan vazgeçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de E.G. isimli genç, yaşadığı bunalım sonucu Bulanık Halk Eğitim Müdürlüğü'nün 5. katındaki pencereye çıktı. Gencin pencerede olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca polisin ve çevredeki vatandaşların ikna çabası sonuç vermedi. Daha sonra olay yerine gelen Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, yaklaşık yarım saatlik konuşmanın ardından genci ikna etti. Bina etrafında toplanan halk gencin aşağıya inmesi ile rahat bir nefes alırken, vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek'e teşekkür ettiler. E.G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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