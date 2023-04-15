Iraklı hafızlar mest etti

Muş İl Müftülüğünün daveti üzerine Muş'a gelen Kuzey Iraklı hafızlardan Süfyan Abdulkadir ve Senger Abdulkadir, okudukları Kur'an-ı Kerim ile dinleyenleri mest ettiler.

Kadir Gecesi öncesi Muş İl Müftülüğü tarafından Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen Kur'an ziyafeti yoğun ilgi gördü. On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla Muşlularla buluşan dünyaca ünlü hafızlar, okudukları Kur'an-ı Kerim ile dinleyenleri mest ettiler. Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir, Muş'ta hafızlara büyük bir rağbet olduğunu belirterek, “Bu kardeşlerimizin bu Kur'an'ı güzel bir şekilde okumalarının iki sebebi var. Bir bizim gönül coğrafyamızdan gelişleri, ikincisi de Kadir Gecesi öncesi Kur'an'ın indiği bir gecede bu kardeşlerimizin Kur'an'ı bu şekilde okumaları efendimizin sünnetine uygun. Bu kardeşlerimize bugün Muşlu hemşehrilerimiz de büyük bir rağbet gösterdiler. Bu güzel camimizi doldurdular. İnşallah çocuklarımız bundan örnek alacaklar. Amacımız Kadir Gecesi öncesi halkımıza Kur'an ziyafeti verdirmek” dedi.