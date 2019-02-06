İşçiyken azmetti patron oldu

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde 9 çocuklu bir ailenin bireyi olarak dünyaya gelen ve çalışma hayatına atılmak zorunda kalan 26 yaşındaki Fidan Dere; azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde iş dünyasında örnek bir başarıya imza attı.

Okumayı çok istemesine rağmen eğitimine ilkokuldan sonra devam edemeyen Fidan Dere, kardeşlerini okutabilmek için ailece Mersin'e giderek, orada mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı. Mersin'deki birçok iş yerinde yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra tekrar doğduğu Malazgirt ilçesine geri dönen Dere, Aras Kargo Malazgirt Şubesinde 6 yıl boyunca işçi olarak çalışmaya devam etti. Fidan Dere; azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı sayesinde iş dünyasında örnek bir başarıya imza atarak, 6 yıl sonra işçi olarak çalıştığı kargo firmasında kendi işinin patronu olmayı başardı.

Zor şartlar altında başladığı iş hayatındaki başarı hikâyesini anlatan Dere, azmi ve kararlığı sayesinde kendi işinin patronu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için çalışma hayatına girmek zorunda kaldığını ifade eden Dere, “Biz dokuz kardeşiz. Onları okutmak için ben okuyamadım. Ben okusaydım, benden sonrakiler perişan olacaktı. Ben çalışmaya başlayınca, kardeşlerimin hepsi okudu. İlkokuldan sonra Mersin'e gitmek zorunda kaldım. Orada çok zor şartlar altında tam 10 sene çalıştım. Sonra Malazgirt'e geri döndüm. Malazgirt'te çok fazla çalışacak iş imkânı yoktu. Burada Aras Kargo Şubesi açılınca, bende gelip iş başvuru yaptım ve çalışmaya başladım. Çok şükür 6 yıl sonra çalıştığım kargo firmasını devralarak buranın sahibi olmayı başardım” ifadelerini kullandı.

"Artık kendi işimde çalışıyorum"

Dere; okuyamadığını, ancak kardeşlerini okuttuğunu belirterek, “Şu an gayet mutluyum. Kendi işimi yapıyorum, kendim kazanıyorum, kazandığımla aileme, anne babama bakıyorum. Geçimlerini sağlıyorum. Yanımda çalışan elemanlarım var. Ben okuyamadım, ama kardeşlerimi okuttuğum için çok mutluyum. Bu işi kolay yapmadım. Bulunduğum sektördeki kargo firmamızın da sahibi bir kadın. Aras Kargo sahiplerinden Evrim Aras Hanımefendi, bayan girişimcilere çok önem veriyor. Firmanın sahibinin bir kadın olması, bana büyük bir cesaret verdi. Bende yıllarca çalışarak biriktirdiklerimle çalıştığım kargo şubesinin işletim hakkını satın alarak, çok şükür kendi işimin patronu oldum. Çok zorluk çektim, ama mutluyum" dedi.