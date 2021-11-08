İthal kömür fiyatı artınca yerli kömüre rağbet arttı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kömürcülük yapan Cevdet Uzundemir, yurt dışından ithal edilen kömür fiyatının arttırması üzerine yerli olan Cizre kömürüne yöneldiklerini söyledi. Cevdet Uzundemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren yerli firmalardan aldıkları kömürü Malazgirt ilçesinde bağlı Aktuzla köyünde torbalayarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. Uzundemir, “Normalde bizler yıllardır ithal kömür satıyorduk. Ancak bu yıl ithal kömür fiyatları da yükseldi. Vatandaşlar bu yıl ithal kömür yerine fiyatı daha uygun olan yerli kömüre yöneldi. İthal kömürün tonu 4 bin liraya yaklaştı. Bizde buna karşı kışımızda biraz uzun olduğu için yerli kömürde çareyi bulduk. Şu an birinci sınıf Şırnak kömürünü getiriyoruz. Burada köyümüzde gençlerimiz torbalıyor. Yerli kömürümüzü denedik çok kaliteli. Üstelik garantide veriyoruz. Sobada olsun kalorifer kazanında olsun çok güzel yanıyor. Her gelen müşteriye de 50 kilogram denemesi için ücretsiz veriyoruz. Yerli kömürümüzü herkese tavsiye ediyoruz. Yerli sermayeyi destekliyoruz” dedi.