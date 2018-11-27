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İZDES heyeti Muş'ta

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti Muş’a geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti Muş'a geldi.


Muş Valisi İlker Gündüzöz, kente gelen İZDES heyetini makamında karşıladı. Valilik ziyaretine İZDES Heyeti Başkanı Merkez Valisi Sami Bulut, Hukuk Müşaviri Ahmet Karatepe, Jandarma Binbaşı İlker Kar, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Güller, Göç İdaresi Daire Başkanı Osman Koramaz, Sivil Topluma İlişkiler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin İpekoğlu, SG. Albay Cemhan Kocabaş ve Raportör Fatih Sunar katıldı.


İZDES heyeti ile İçişleri Bakanlığına bağlı Muş daire amirlerinin de katılımıyla valilik toplantı salonunda toplantı yapıldı. Çalışma ziyareti, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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