Jandarma “evde hayat var” çağrısı

Muş'ta korona virüsü salgınına karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konukbekler, Yaygın, Kızılağaç ve Sungu beldeleri ile köylerde askeri araç megafonundan korona virüs tehlikesine karşı evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Askeri araçlarla sokaklarda uyarılarda bulunan ekipler, “evde hayat var” çağrısı yaptı.