Jandarma servis araçlarını drone ile denetledi

Muş-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünde görevli timler, servis araçlarını tek tek durdurarak, öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için alınan tedbirleri kontrol etti. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, Nadaslık köyü civarında drone destekli yapılan denetimde 43 okul servis aracının denetiminin yapıldığı belirtilerek, “Sürücü ve öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone destekli olarak okul servis araçlarının denetimi yapılarak, okul servis araçlarında seyahat eden 479 öğrenci emniyet kemerinin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ölüm ve yaralanmaları yüzde 70 oranında azalttığı, yolculuk süresince mutlaka emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.