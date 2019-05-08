Jandarma ve öğrenciler arasında futbol maçı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl Köyü Jandarma Karakolu personeli, öğrencilerle futbol maçı yaptı.

Karaağıl Jandarma Karakol Komutanlığı organizasyonunda Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile askerler futbol maçı oynadılar. Futbol maçını Bulanık Jandarma Karakol Komutanı İsmail Horzum, Karaağıl Jandarma Karakol Komutanı Ersoy Bıçkı, Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özkan ve öğretmenler izledi. Çekişmeli geçen futbol maçı, öğrencilerin galibiyeti ile son buldu.

Öğrencilerden Yusuf Dağ, askerlerle futbol maçı oynadıklarını belirterek, “Çok güzeldi, eğlendik. Tüm askerlere teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik” dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ise, devlet olarak gençlere eğitim, spor ve diğer alanlarda ellerinden geldiği kadarıyla destek sunmaya hazır olduklarını belirterek, “Her zaman geleceğimiz olan gençlerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Özkan Keskin ise, "Karaağıl İmam Hatip Ortaokul olarak karakol komutanımızın daveti ile jandarma karakoluna ziyarete geldik. Burada vatani görevini yapan askerlerle öğrenciler kaynaşsın diye böyle bir etkinlik düzenlediler. Amacımız ‘Mehmetçik ile öğrenciler el ele' etkinliği kapsamında askerlerimizle dostluk ve kardeşlik maçı yaptık. Bizim amacımız öğrencilerin askerlere olan bakış açılarını sevdirmektir. Gerçekten çok güzel bir etkinlik, bu etkinliklere önem veriyoruz. Okul başlangıcından beri bu tür etkinliklere katılıyoruz. Her hafta iki sınıfımızı karakola getirip gezdiriyoruz. Bu tür etkinler öğrencilerimize güzel izlenimler vermektedir. Bu da bizleri sevindirmektir. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Maçın ardından askerlerle öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.