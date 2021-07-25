Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücüleri bilgilendirerek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Drone destekli gerçekleştirilen havadan ihbarlı trafik denetimlerinde; seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği denetimlerine ağırlık verildi.

Denetimlerde ayrıca bilgilendirici broşür ve çocuklar için boyama kitabı dağıtıldı.