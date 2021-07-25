İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı denetimleri kapsamında drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücüleri bilgilendirerek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Drone destekli gerçekleştirilen havadan ihbarlı trafik denetimlerinde; seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği denetimlerine ağırlık verildi.


Denetimlerde ayrıca bilgilendirici broşür ve çocuklar için boyama kitabı dağıtıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.