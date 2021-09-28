Jandarma'dan “Huzur, Güven ve Çocuk” uygulaması

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından okul, yurt çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, umuma açık alanlar ile okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından 749 kişinin sorgulaması yapılarak, 62 okul, 37 metruk bina, 4 park ve bahçe ile 6 umuma açık yerin kontrolü yapıldı.