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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Yemişen, Esenlik ve Günbatmaz köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Yemişen, Esenlik ve Günbatmaz köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bilgiler veren trafik timi komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Faruk Mutlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Sinevizyon gösterisini de ilgiyle izleyen öğrenciler, bu uygulamayı kendilerine sunan ve hazırlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

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