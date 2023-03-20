Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Muş'taki okulları ziyaret ederek eğitim programı düzenleyen jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek yaya ve üst geçitlerin kullanımı hakkında uygulamalı trafik eğitim semineri verdi. Konukbekler Beldesi Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik görsel ve uygulamalı olarak trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, eğitimler çerçevesinde bugüne kadar il genelinde bin 600 öğrenciye ulaştı.