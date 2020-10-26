Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne darbe

Muş’un Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı düzeneği ve malzeme ele geçirildi.
Muş'un Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı düzeneği ve malzeme ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şenyayla bölgesi kırsalında 20-21 Ekim tarihinde 'Yıldırım-4 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında terör örgütüne ait tespit edilen birisi 3 odalı 2 sığınak içerisinde; 2 adet 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 adet dolu büyük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu, 2 adet 4'lü pil bloğu (ateşleme düzenekli), 2 adet 4'lü pil bloğu (EYP yapımında kullanılan) 2 adet kar kıyafeti ve panço, 1 adet fuel oil ile çalışan soba, 200 metre branda ile muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.