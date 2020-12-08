İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan PKK'nın kış üslenmesine darbe

Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen müşterek operasyonlarda tespit edilen 4 sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen müşterek operasyonlarda tespit edilen 4 sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarınca Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek yapılan operasyon kapsamında 4 sığınak ve 6 jelikan içerisinde; 2 EYP yapımında kullanılan basma düzenek, 6 bomba atar, 3 taarruz tipi el bombası, 8 adet 7.62 milimetre fişek, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mekanizması, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mekanizma iğnesi, 1 patlamamış fünye, 1 güneş paneli, 1 metre elektrik kablosu, 1 şarj aleti kablosu, 7 yazıcı kartuşu, 1 tüplü ocak, 1 küçük akü, 1 büyük tüp, 1 panço, 1 met, 2 çift mekap ayakkabı, 50 yazılı doküman, ayrıca muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.