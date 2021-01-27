Jandarmadan tefecilere operasyon

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 7 şüphelinin Muş il merkezi, Sungu beldesi ve Hasköy ilçesinde ikamet eden vatandaşlara faizli borç para verip senet imzalattırdıkları, daha sonra bu senetleri icraya vererek vatandaşların maaşlarına ve emekli ikramiyelerine el koydurmak suretiyle tefecilik yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “26 Ocak 2021 günü Muş'ta 4, İstanbul'da 2 adres olmak üzere 6 ev ve eklentilerinde şüphelilerin yakalanması ve delillerin elde edilmesi amacıyla icra edilen operasyonda; 1 adet dolu senet (150.000 TL. değerinde), 260 adet boş senet, 8 adet alacak verecek defteri, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Soruşturma dosyası kapsamında 42 mağdurun ifadesi alınmıştır. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işleme başlanmıştır” denildi.