Jandarmadan yurtdışı uyuşturucu sevkiyatına darbe

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avustralya'ya gönderilmek üzere hediyelik pakete preslenerek zulalanmış 6 kilo 212 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 19 Ekim 2020 günü saat 15.00 sıralarında Muş'un merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde, Van ilinde ikamet eden şüpheli şahıslar tarafından zula yapılmak suretiyle hazırlanan hediyelik paket içerisinde bulunan uyuşturucu maddenin (kokain maddesi) Van'dan getirilerek Muş'ta kargo ile Avustralya'ya gönderileceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine kargo firmasına gelen paket içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği Caka ile yapılan aramalarda, hediyelik paketlerin alt tabanına preslenmiş şekilde zulalanan 6 kilo 212 gram kokain maddesi ele geçirildi” denildi.