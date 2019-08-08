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KADEM'li kadınlardan Malazgirt anıtını simgeleyen magnet

Muş Valiliği koordinasyonunda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Muş Temsilciliği tarafından yürütülen “Bana Muş’u Anlat” projesi kapsamında kurs gören kadınlar, Muş’u simgeleyen Tarihi Murat Köprüsü, Muş Lalesi ve Malazgirt Anıtı’nı simgeleyen magnetler üretiyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Muş Temsilciliği tarafından yürütülen “Bana Muş'u Anlat” projesi kapsamında kurs gören kadınlar, Muş'u simgeleyen Tarihi Murat Köprüsü, Muş Lalesi ve Malazgirt Anıtı'nı simgeleyen magnetler üretiyor.


KADEM Muş İl Temsilciliği hizmet binasında açılan kursta 15 kursiyer haftanın 5 günü Malazgirt Zafer Bayramı öncesi magnet hazırlıyor. İŞ-KUR ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu desteğiyle açılan kursta kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Günün büyük bir bölümünü KADEM çatısı altında geçiren kadınlar, burada aynı zamanda stresten de uzaklaşıyor.


Kursiyerlerden Zeynep Üzel, Muş Valiliği ve İŞ-KUR'un desteği ile KADEM Muş Temsilciliğinde hem sanat öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Proje kapsamında sosyalleştiklerini ve KADEM'de çok mutlu olduklarını anlatan Üzel, “Bana Muş'u Anlat projesiyle bu ortamda olmak bizleri çok mutlu ediyor. Burada olmasaydık evde çocuklarımızla olurduk. Her konuda çok mutluyuz. KADEM Muş İl Temsilciliğine çok teşekkür ederiz. Burada Muş'u tanıtan magnetlerini yapıyoruz. Ürün olarak Murat Köprüsü, Malazgirt Anıtı ve Muş Lalesini simgeleyen magnetler üretiyoruz. Yaptığımız ürünler Muş'a özgü olduğu için bizi ayrı ayrı mutlu ediyor. Şu an 5 ay çalışacağız, ama projenin daha da uzun olması bizi son derece memnun edecektir. Yapılan ürünlerimizde şu an boyama aşamasındayız. İlk başta ürünlerimizi alçıya alıp daha sonra boyamasını, son olarak da vernik, mıknatıs ve silikonla yapıştırmasını yapacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri Muş Valiliğimize teslim edeceğiz” dedi.

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