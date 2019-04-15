Kadın kolları ve gençlik kollarından Başkan Karayel'e ziyaret

AK Parti Muş Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'e ‘Hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirildi.

Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, göreve başlamasının ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze ile partilileri makamında ağırlayan Başkan Karayel, yapılan ziyaretin son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının sahada özverili çalışmayla teşkilata destek verdiğini ifade eden Başkan Karayel, “AK Parti kurulduğu günden bu yana kadınlar hiçbir zaman desteklerini partimizden esirgemediler. Bu noktada siz değerli kadın kollarımızın sahada nasıl bir özveri ile çalıştığınıza bizzat şahitlik etmiş biri olarak bunu çok samimi bir şekilde ifade edebiliyorum. Bu noktada partimizi geleceğe taşıyan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımızda çok anlamlı faaliyetlere imza atmıştır. Birçok sosyal etkinlik yapan gençlik kollarımız, gerek üniversiteli gençlerimizi, gerekse toplumdaki birçok gencimizi çeşitli gezi ve etkinliklerle bilinçlendirmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumun her kesiminden çeşitli ziyaretçilerimiz oldu. Bu ziyaretler bizleri son derece memnun ediyor. İnşallah hep birlikte güzel yarınlara adım atacağız. Sizler her zaman Hasköy ilçesini bir eviniz olarak gördünüz. Bizde bu samimiyetinize duyduğumuz güvenle ilçemizi daha yaşanabilir hale getirerek, bize güvenenlerin umutlarını boşa çıkarmayacağız. Hasköy Belediyesi, oy veren vermeyen herkese eşit mesafede bir anlayışla hizmetlerine devam edecektir” dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.