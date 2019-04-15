Kadınlar hünerlerini sergiledi

Muş'ta Turizm Haftası Kutlama Programı kapsamında, kadınlar için yöresel yemek dalında yarışma düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen yemek yarışmasında, kadınlar tarafından yapılan yemekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. 20 yarışmacının katıldığı yarışmada, birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı. Jüri üyelerinin puanlaması sonucu birinci olan yarışmacılardan birinci olana tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın takdim edilecek.