Kadınlar streslerini devlet kurslarında atıyor

Muş'taki dezavantajlı kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan devlet destekli kurslar sayesinde hem meslek öğreniyor hem de stres atıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ek hizmet binasında açılan bilgisayar destekli nakış kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 26 kursiyerin katıldığı kursta, kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da çocukları için çeyiz hazırlıyor. Açılan kursa katılan kursiyerlerin yaş ortalamasının 20 ile 60 arasında değişiklik gösterdiğini ve kursa sıkıntılarından kurtulmak için geldiğini ifade eden Gürsel Türkan, “Biz buraya evdeki sıkıntılardan kaçmak için, kendimize bir şeyler çıkarmak için ve bekar kızlarımıza çeyiz yapmak için geliyoruz. Kendimizde rahatsız olduğumuz için burada çok güzel günlerimiz geçiyor. Stres atıyoruz. Hocamız çok değerli bir insan. Çok güzel arkadaşlık, dostluğumuz var. Biz burada bir aile olduk. 2 gün tatilimiz var. O tatil bize çok uzun geliyor. Buraya geleceğimize inanamıyoruz. Buraya gelmek, beraber olmak, dostluklarımızı, her şeyimizi beraber paylaşıyoruz. Sevinçlerimiz olsun, üzüntülerimiz olsun her şeyimizi burada paylaşıyoruz. Allah, bin kere devletimizden razı olsun” dedi.