Kadınlar, yöresel lezzetleri sofralara taşıyor

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ek hizmet binasında açılan aşçılık kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Bölgeye ait yöresel tatları öğrenen kursiyerler, hem sofraları farklı lezzetlerle süslüyor hem de kendi iş yerlerini açabilecek seviyeye geliyorlar. Aşçılık kursu usta öğreticisi Ayten Aslan, farklı tatları kadınlarla buluşturduklarını belirterek, “Eşimin işi nedeniyle çok yöre gezdik. Kurs açmamın amacı; kültürel ve geleneksel yemekleri öğretmektir. 16-17 kursiyerim var. Kursiyerlerimizin amacı ileride hoca olmak, iş yeri açmak ya da kendine kültürel, yöresel yemekleri yapabilmek. Değişik damak tatlarını üretmektir. Muş, Mardin, Hatay ve Gaziantep kültürünü öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

43 yaşındaki kursiyer Seval Yıldırım da, amacının farklı lezzetleri öğrenmek olduğunu kaydederek, “Buraya gelme amacım, aşçılık konusunda kendimi daha çok geliştirmek ve bilgi sahibi olmaktır. Burada birçok bilmediğim şey var. Sağ olsun öğretmenimiz sayesinde her şeyi öğrendim. Mantı, baklava, sarma burma, çorba gibi değişik tatlar öğrendim” diye konuştu.