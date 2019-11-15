Kale Mahallesi, belediye hizmetleriyle güzelleşiyor

Dar ve düzensiz yolları genişletip yeni ihata duvarları yapan belediye, mahallenin ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor

Muş Belediyesi ekipleri, Kale Mahallesi Fabrika Caddesi'nde başlattığı yol genişletme çalışmalarında sona yaklaştı. Yol kenarındaki evleri kamulaştırarak yola dahil eden Muş Belediyesi, şehrin ilk yerleşim yeri olan mahalleyi cazip hale getirdi. Bir yandan yollar genişletilirken, diğer yandan ihata duvarları örülüyor. Muş'un eski yerleşim yerlerinden biri olan ve ‘Kentsel Dönüşüm-Gelişim' projesinin uygulandığı Kale Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma başlatan Muş Belediyesi, mahalleyi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin gerekli ölçümleri yapması ile genişletilmeye başlanan yol, imar planına uygun bir şekilde yapılıyor. Genişletilen yolların kenarına ihata duvarı çalışması yapan belediye, toprak kaymasının önüne geçerken, yolun imar planına uygun olması için ihtiyaç halinde bazı taşınmazların kamulaştırmasını yapıyor.

Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, personellere kolaylıklar dilerken, çalışmalara destek veren vatandaşlara da teşekkür etti. Çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüklerini, kış mevsimi öncesi mevcut çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Geçen yıldan itibaren Kale Mahallesi Fabrika Caddesi'nde yol genişletme çalışması yaptıklarını anımsatan Başkan Asya, bu sayede vatandaşların ulaşım konusundaki sorunu ortadan kaldırdıklarını belirtti. Çalışmaların tamamlanması ile şehir içi toplu taşıma araçlarının Kale Mahallesi birçok noktasında gidebileceğini söyleyen Başkan Asya, vatandaşlara bu konuda verilen sözü de yerine getireceklerini vurguladı. Ağırlıklı olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarının ön plana çıktığı bu çalışma sezonunda mevcut projeleri de devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetleri de aksatmadan yapacaklarını belirtti.